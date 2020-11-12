ردا على فيديو من داخلها.. صحة النجف تكشف لـNRT أسباب عدم افتتاح المستشفى الألماني

2020/11/12 | 23:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نشر الإعلامي، حيدر الحمداني، مقطع فيديو تحدث فيه عن "كارثة" في النجف بسبب عدم افتتاح المستشفى الألماني الحديث، وذلك رغم اكتماله منذ 5 سنوات بكلفة 150 مليون دولار أميركي، فيما أوضحت صحة النجف ان المستشفى لم تكتمل باقسامها كافة، كما انها بحاجة إلى سلفة تشغيلية كبيرة لتمشية أمورها، مشيرة إلى ان رؤيتها هي تشغيل الأجزاء الكاملة منها و"هي الأغلبية".

وأظهر المقطع الذي تابعه "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم الخميس، 12 تشرين الثاني 2020، اكتمال قاعات وصالات المستشفى الألماني بالنجف، كما أكد الإعلامي حيدر الحمداني، خلال الفيديو وجود أجهزة وتقنيات حديثة جهز بها المستشفى، واكتماله وجاهزيته لاستقبال المرضى والمراجعين منذ 5 سنوات .

وأضاف الحمداني، ان "المستشفى فيه أجهزة حديثة وانتهت فترة الصيانة منذ 5 سنوات وهي معرضة للتلف في حال لم تعمل وبقي المستشفى مغلقا"، متسائلا بالقول "لماذا هذا التقصير؟".

ودعا المسؤولون في الحكومة المحلية إلى الخروج إلى أهالي النجف والكشف عن سبب عدم الافتتاح حتى الآن رغم اكتمال المستشفى منذ 5 سنوات، مطالبا المرجعية الدينية بالتدخل لحسم المشكلة.

وأشار إلى ان الاهالي بحاجة ماسة لهذا المستشفى لان المرضى مضطرون للمغادرة خارج البلاد طلبا للعلاج رغم وجود مستشفى كامل بأجهزة متطورة.

وخاطب كل من رئيس الوزراء ووزير الصحة ومحافظ النجف، وطالبهم بالتدخل أيضا لمعرفة سبب عدم افتتاح المستشفى، مؤكدا انه هناك تقصد وتعمد لتدمير الواقع الصحي.

وختم بالقول إن وزير الصحة أعلن في وقت سابق عن موعد افتتاح المستشفى في الأول من الشهر الماضي لكن لم يتم الافتتاح دون معرفة الأسباب.

من جهتها أكدت دائرة صحة النجف، اليوم الخميس، ان المستشفى الألماني لم تكتمل باقسامها كافة، كما انها بحاجة إلى سلفة تشغيلية كبيرة لتمشية أمورها من ادوية وشركة تنظيف وحماية، وهذه كلها تحتاج إلى أموال، والمستشفى ليس لها ذكر في تمويل دائرة الصحة للسنة الحالية، مشيرة إلى ان رؤيتها هي تشغيل الأجزاء الكاملة منها و"هي الأغلبية".

جاء ذلك في تصريح لمدير اعلام الدائرة، سالم الحميداوي، لـ"ديجيتال ميديا إن آر تي"، (12 تشرين الثاني 2020)، أوضح فيه ان "المستشفى لم تكتمل منذ خمس سنوات، وان فيها اقسام غير مكتملة نتيجة الشحة المالية وتأخر صرف مستحقات الشركة كنتيجة حتمية للأزمة المالية التي رافقت نزول اسعار النفط ومن قبل ذلك حرب داعش ومن بعد ذلك ازمة كورونا".

وأضاف الحميداوي، "المهم الآن المستشفى وصلت إلى مراحل جدا متقدمة، والرؤية هي افتتاح الاقسام الكاملة فيها والذي يحتاج إلى إكمال ممكن ان يتم إكماله بعد افتتاحها، يعني تشغيل الأجزاء الكاملة منها وهي الأغلبية".

وبين، ان "السبب الرئيس لعدم افتتاحها هو السبب المالي"، موضحا، ان "مستشفى بهذه الضخامة بحاجة إلى سلفة تشغيلية كبيرة عند الافتتاح لتمشية امورها وهذا غير متاح حاليا، تحتاج أدوية تخصصية وجميعها باهضة، ومن غير الممكن افتتاح المستشفى باجهزتها الحديثة وهي بدون أدوية، اكيد تحتاج شركة خاصة للتنظيف وهي مكلفة، كما تحتاج شركة للحماية وتنظيم دخول المراجعين والا ستكون سوقا"، لافتا إلى ان "هذه كلها تحتاج إلى أموال، والمستشفى ليس لها ذكر في تمويل دائرة الصحة للسنة الحالية".

واختتم الحميداوي بالقول "المهم أن موضوع الاستثمار بعيد كل البعد عن المستشفى".

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