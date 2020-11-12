رغم الازمة الاقصادية.. الدولة تدفع تكاليف زواج مدير عام سومو واسكانه بمجمع حكومي

2020/11/12 | 23:43 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



كشف مصدر سياسي مسؤول، ان الحكومة العراقية تكفلت بزواج مدير عام شركة سومو علاء الياسري من امرأة ثالثة.

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