2020/11/12 | 23:50 - المصدر: سفن سكاي

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يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يوجه بصرف راتبي تشرين الاول والثاني يوم الاحد المقبل 7 SKY TV.

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