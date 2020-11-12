خبير: كورونا لن يستمر كجائحة

2020/11/12 | 23:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات:الفرات نيوز} قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، اليوم الخميس، إن جائحة كورونا لن تستمر "لفترة أطول بكثير" بفضل تطوير اللقاحات.

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