2020/11/12 | 23:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوجه بصرف رواتب الموظفين

لشهري تشرين الاول والثاني الاحد

المقبل

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