رئاسة البرلمان تدعو الحكومة لصرف رواتب الموظفين يوم غد الجمعة

2020/11/12 | 23:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن

الكعبي، الخميس، الى صرف رواتب

الموظفين يوم غد الجمعة والسبت المقبل.

وقال الكعبي في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "على رئيس مجلس الوزراء

مصطفى الكاظمي ووزير ا

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