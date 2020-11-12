الكاظمي يوجه الدوائر المالية والمحاسبين بالدوام غدا وبعد غد لانجاز قوائم رواتب الموظفين

2020/11/12 | 23:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، الدوائر المالية والمحاسبين بالدوام غدا وبعد غد لانجاز قوائم صرفيات رواتب الموظفين.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الكاظمي، وجه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بالدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت، للدوائر المالية والمحاسبين، لغرض تمكن الدوائر التابعة لهم والممولة مركزياً وذاتياً، من إنجاز قوائم صرفيات رواتب الموظفين، لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2020، وإرسالها إلى وزارة المالية يوم الأحد المقبل لطلب التمويل لغرض صرف الرواتب”.

وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي،دعا، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية لتوجيه الجهات المعنية بصرف رواتب الموظفين يوم غد الجمعة والسبت المقبل.

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