لانجاز رواتب الموظفين.. الكاظمي يوجه الوزارات وكافة الجهات بالدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت

2020/11/12 | 23:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بالدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت للدوائر المالية والمحاسبين، لغرض تمكن الدوائر التابعة لهم والممولة مركزياً وذاتياً، من إنجاز قوائم صرفيات رواتب الموظفين، لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2020، وإرسالها إلى وزراة المالية يوم الأحد المقبل لطلب التمويل لغرض صرف الرواتب./انتهى3

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