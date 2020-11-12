الخارجية تدين حادث إطلاق النار على مقر سفارة السعودية في مدينة لاهاي الهولندية وتعده اعتداءً إرهابياً/موسع

2020/11/12 | 23:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ادانت وزارةالخارجية حادث إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي الهولندية ، وعدته اعتداءً إرهابياً يتعارض مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصَحاف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان, الوزارة تستنكر هذا الهُجُوم الإرهابيَّ، ولأجل ذلك خاض العراق حرباً ضروساً ضدَّ الإرهاب، والتطرّف، وحقق نصراً تاريخيّاً، داعيا الجميع دولاً، ومنظمات إلى الوقوف الجاد، والحازم إزاء هذا الخطر الإرهابيِّ العالميِّ، واستئصال شأفته من الوُجُود لتحقيق الأمن، والسلام الذي تنشده الأمم ".واضاف:" ان العراق يعلن وقوفه التامَّ مع كلِّ ما من شأنه مُواجَهة خطر الإرهاب، والقضاء على خلاياه، ومنابعه"./انتهى2

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