الشرطة الهولندية تعتقل مشتبها به في هجوم السفارة السعودية

2020/11/13 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الهولندية أنها أوقفت رجلا، الخميس، بعد إطلاق عدة رصاصات على السفارة السعودية في لاهاي من دون وقوع اصابات، في حادث وصفته الرياض بـ"الهجوم الجبان".

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