العراق يدين استهداف سفارة السعودية في هولندا

2020/11/13 | 00:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

دانت وزارة الخارجية، الخميس، حادث إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، عادة اياه "اعتداء إرهابيا" يتعارض مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.



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وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (12 تشرين الثاني 2020)، ان "الوزارة تستنكر هذا الهجوم الإرهابي، ولأجل ذلك خاض العراق حربا ضروسا ضد الإرهاب، والتطرف، وحقق نصرا تاريخيا، ويدعو الجميع دولا، ومنظمات إلى الوقوف الجاد، والحازم إزاء هذا الخطر الإرهابي العالمي، واستئصال شأفته من الوجود لتحقيق الأمن، والسلام الذي تنشده الأمم".

وأضاف الصحاف، ان "العراق يعلِن وقوفه التام مع كل ما من شأنه مواجهة خطر الإرهاب، والقضاء على خلاياه، ومنابعه".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وكالة رويترز، بوقوع إطلاق نار على السفارة السعوية في هولندا، فجر اليوم، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث.

وقالت الشرطة الهولندية إنها تحقق في إطلاق نار على سفارة المملكة العربية السعودية قبل شروق الشمس يوم الخميس، فيما لم يصب أحد.

وأضافت الشرطة أن عدة طلقات أطلقت على المبنى في لاهاي قبل الساعة السادسة صباحا بقليل.

ولم تتمكن متحدثة باسم الشرطة من تقديم تفاصيل إضافية.

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