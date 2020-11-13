محدث..خسائر

2020/11/13 | 00:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أغلقت الأسهم الأمريكية جلسة اليوم الخميس على تراجع قوي، مع هبوط تجاوز 300 نقطة لمؤشر "داو جونز" الصناعي، وسط مخاوف تزايد إصابات الوباء.

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