وزير الهجرة في أنقرة وتلتقي وزير الداخلية التركي

2020/11/13 | 00:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألتقت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الخميس، في أنقرة.

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