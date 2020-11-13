الموارد المائية: الأمطار الغزيرة في الجنوب بداية جيدة وستحمي شط العرب

2020/11/13 | 00:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعتبرت وزارة الموارد المائية، الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظات الجنوبية منذ أيام بـ "البداية الجيدة".

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