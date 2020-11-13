’’الشراكة ذُبحت’’.. عضو بالديمقراطي: كنا على حق حين طالبنا بالاستقلال

2020/11/13 | 00:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني،

ريبين سلام، جلسة البرلمان الاخيرة

بانها جاءت لـ’’ذبح’’ الشراكة، على

حد وصفه.

وقال سلام، انه "عندما صوت الشعب الكردي

في الاستفتاء عام 2017 على الاستقلال كان

البعض

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