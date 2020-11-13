قانون الاقتراض.. نائب عن الفتح يرد على المعترضين: الكرد أكبر المستفيدين

2020/11/13 | 00:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى عضو مجلس النواب، عن تحالف الفتح،

حامد الموسوي، استغرابه من امتعاض

القيادات الكردستانية بعد تمرير قانون

الاقتراض في مجلس النواب.

وقال حامد الموسوي، في مقابلة متلفزة:

"نستغرب ردة الفعل القوية من إ

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