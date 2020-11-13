العراق يدين استهداف السفارة السعودية في لاهاي

2020/11/13 | 00:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، استهداف السفارة السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، مؤكدة ان العراق يقف مع كلِّ ما من شأنه مُواجَهة خطر الإرهاب، والقضاء على خلاياه، ومنابعه.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه “ندين حادث إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا”، معتبرة انه “اعتداء إرهابي يتعارض مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية”.

واضافت الوزارة، ان “العراق خاض حرباً ضروساً ضدَّ الإرهاب، والتطرّف، وحقق نصراً تاريخيّاً، ويدعو الجميع دولاً، ومنظمات إلى الوقوف الجاد، والحازم إزاء هذا الخطر الإرهابيِّ العالميِّ، واستئصال شأفته من الوُجُود لتحقيق الأمن، والسلام الذي تنشده الأمم”.

واكدت ان “العراق يعلن وقوفه التامَّ مع كلِّ ما من شأنه مُواجَهة خطر الإرهاب، والقضاء على خلاياه، ومنابعه”.

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