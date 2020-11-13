خبر سار لمستخدمي

2020/11/13 | 00:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزار التجارة الأميركية تأجيل قرارها الخاص بحظر تطبيق تيك توك المملوك للصين، في الولايات المتحدة، بحسب وول ستريت جورنال.

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