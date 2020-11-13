السعودية تعلن عن افتتاح ملحقيتها التجارية في بغداد قريبا

2020/11/13 | 00:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت المملكة العربية السعودية عن افتتاح ملحقيتها التجارية في بغداد قريبا .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان, رئيس الدائرة العربيّة وكالةً أسامة مهدي غانم التقى القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بندر الحميدي في مقر الوزارة.واضاف انه تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، والتأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة لاسيما السياسية، والأمنية، والتجارية، والاستثمارية، والسياحية ".واشار البيان الى انه تم ايضا التنسيق في مجال الدعم والتأييد المتبادل في إطار الدبلوماسية المتعددة الأطراف ولاسيما للمناصب والوظائف في المنظمات الدولية".من جانبه أكّد الحميدي عن قرب افتتاح الملحقية التجارية السعودية في بغداد قريباً"./انتهى2

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