الكاظمي يغرد على صرف راتبي تشرين الأول والثاني

2020/11/13 | 00:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} غرد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي في تويتر بشأن صرف رواتب الموظفين.

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