تحذير أمني من مايكروسوفت لمستخدميها

2020/11/13 | 00:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حثت شركة مايكروسوفت مستخدمي خدماتها، على التخلي عن خدمة مصادقة المستخدم من خلال الرسائل النصية القصيرة أو المكالمات الصوتية.

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