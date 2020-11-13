لجنة الثقافة النيابية تشيد بعمل الهيئة وآليات تنظيمها لقطاعي الإعلام والاتصالات

2020/11/13 | 00:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ابدت رئيس لجنة الثقافة النيابية “سميعة غلاب” اعجابها واشادتها بمنجزات وآليات عمل هيئة الإعلام والاتصالات.

غلاب وفي زيارة لها الى هيئة الإعلام والاتصالات واستقبالها من قبل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة د.



علي ناصر الخويلدي واعضاء مجلس الامناء الاساتذة محمد الاسدي وعادل سلمان ومدراء الدوائر ، اطلعت خلالها على نشاطات ومشاريع الهيئة وآليات تنظيمها لقطاعي الإعلام والاتصالات.

وقدم مدير دائرة تنظيم المرئي والمسموع حسين السراي عرضاً عن اجراءات الهيئة في ترخيص وسائل الإعلام ورصد المحتوى الإعلامي، ودور الهيئة التوعوي في ازمة كورونا، اضافة الى المشاريع التي نُفذت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة ومنظمة اليونسكو والخاصة بالتوعية والارشادات الصحية، فضلا عن آليات انشاء المنصات التعليمية والتربوية والمساهمة في تسهيل اجراء امتحانات طلبة الجامعات الكترونياً.

كما اطلعت رئيس لجنة الثقافة النيابية على نشاطات الهيئة في مجال تنظيم الاتصالات وادارة الطيف الترددي؛ وقدم مدير دائرة جودة الخدمة عرضاً عن المشاريع المنجزة خلال هذا العام، وعلى الرغم من معرقلات ازمة كورونا الا انها لم تكن عائقا امام الفرق الهندسية لاجراء عمليات رصد الطيف الترددي ومتابعة جودة خدمات الاتصالات ومنع الخروقات، والمساهمة في مكافحة الغش الالكتروني اثناء امتحانات طلبة الصفوف المنتهية.

ايضا قدم معاون رئيس الجهاز التنفيذي للشؤون الفنية شرحاً مفصلاً عن اجراءات الهيئة في موضوع التمديد لشركات الهاتف النقال ورخص الجيل الرابع وبيان مدى التزام الهيئة بالاطر التنظيمية والقانونية المعتمدة محلياً ودولياً.

هذا وقدمت رئيس لجنة الثقافة النيابية “سميعة غلاب” شكرها وتقديرها الى ادارة الهيئة وكوادرها على ما تقوم به من نشاط واضح وخطط استراتيجية واقعية افرزت العديد من المشاريع التي كان لها الاثر الواضح في خدمة المواطن وتطوير القطاعات التي تنظمها بالشكل الامثل.

فيما اعرب رئيس الجهاز التنفيذي والسادة الامناء عن استعدادهم لتقديم كل المعلومات والاجراءات القانونية والفنية المعتمدة الى السادة اعضاء مجلس النواب للاطلاع على نشاطات الهيئة وبيان آليات تنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الثقافة النيابية تشيد بعمل الهيئة وآليات تنظيمها لقطاعي الإعلام والاتصالات) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الثقافة النيابية تشيد بعمل الهيئة وآليات تنظيمها لقطاعي الإعلام والاتصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).