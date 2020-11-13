بعد التوجيه بصرف رواتب شهرين.. الكاظمي يغرد: سنتجاوز الازمات

2020/11/13 | 00:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، اصداره توجيهاً بصرف راتبي تشرين الأول والثاني لكل الموظفين.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "وجهنا بسرعة صرف راتبي تشرين الاول وتشرين الثاني لكل موظفينا بعد اقرار البرلمان الموقر قانون تسديد العجز المالي"، مبيناً أن "كادرنا الوظيفي هو جوهر الدولة وضمان سيادتها وازدهارها".

واضاف: "‏سنتجاوز الازمات بثقتنا ببعضنا وتضامننا معاً شعباً وحكومة ومجلس نواب وقوى سياسية".

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