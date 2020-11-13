2020/11/13 | 01:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والمشتبه بهم الـ12 كانوا قد اعتقلوا في مداهمات شملت معظم المناطق الألمانية في فبراير الماضي، واتهم 11 منهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية وانتهاك قانون السلاح، والأخير بدعم مجموعة إرهابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا توجه الاتهام لـ12 متطرفا بالتورط في مخطط "إرهابي" ضد لاجئين ومسلمين ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا توجه الاتهام لـ12 متطرفا بالتورط في مخطط "إرهابي" ضد لاجئين ومسلمين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).