ياسر عرفات أبو الوطنية الفلسطينية - نهاد أبو غوش

2020/11/13 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_أبو_غوش ياسر عرفات ..



أبو الوطنية الفلسطينية ..بقلم نهاد ابو غوشالتاريخ لا يصنعه الأفراد أو الأبطال الخارقون، ولكن في المحطات المفصلية للأحداث والأزمنة، تحتشد الظروف الموضوعية والذاتية، وتتكثف، فتلتقي الضرورة العامة مع استعدادات فرد ما ومواصفاته الشخصية، فيكون هذا الشخص هو الجواب على الحاجة التاريخية الملحة.كان يمكن أن يكون الإنسان/ الشخص محمد عبد الرؤوف عرفات القدوة مهندسا ورجل أعمال ناجحا في ......





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