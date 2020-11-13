شرطة ميسان ” إلقاء القبض على قاتل بعد متابعته من قبل فريق متخصص

2020/11/13 | 01:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن قائد شرطة محافظة ميسان العميد “عبد الخضر جاسم الساعدي” إلقاء القبض على قاتل الشاب ” يوسف كريم البهادلي ” في مدينة العمارة .

وذكر ” الساعدي ” بان عملية القبض تمت بتدخل مباشر من قبل دوريات الفوج الاول و مفارز مركز شرطة حطين للبحث عن الاطراف المشتركة في تنفيذ جريمة قتل الشاب .

وأضاف ” الساعدي ” بان عملية القبض على المنفذ الثاني للجريمة والمدعو ( ح.



ب) بعد متابعته ومحاصرته في شارع المدارس وسط العمارة، مبينا، بأنه تم تدوين إفادة المتهم وإعترافاته بتنفيذ الجريمة وإحالته إلى القضاء.

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