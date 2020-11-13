"لا مؤامرة ضد الكرد".. نائبتان كرديتان تعلقان على تصريحات برزاني بشأن قانون الاقتراض

2020/11/13 | 01:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر أعضاء أكراد في مجلس النواب العراقي تصريحات رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، بشأن تصويت البرلمان على قانون الاقتراض الداخلي، الذي وصفه بأنه "طعنة في ظهر شعب كردستان".

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