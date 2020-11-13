2020/11/13 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس لقد رأينا في المقالة السابقة كيف تعمّدت جميع أجنحة الحركة الصهيونية، وبضمنها نظام إسرائيل القضائي، بمختلف درجات محاكمه، اجهاض امكانية تشكّل "هوية إسرائيلية" واحدة، لو قيّض لها النمو لصهرت بداخلها، مع مرور السنين، كل المواطنين، اليهود والعرب وغيرهم، الذين عاشوا ويعيشون في الدولة، ولاحتوتهم كأفراد وكمجموعات وجعلتهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي وفق ما تمليه عليهم منظومة القوانين وتخطه حدودها من حقوق ووا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسرلة والتأسرل والعالم المقلوب! - جواد بولس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسرلة والتأسرل والعالم المقلوب! - جواد بولس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).