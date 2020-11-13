الارادة الحرة - محمد مهاجر

2020/11/13 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_مهاجر الإرادة الحرة-توصف الحرية بانها هي الوضع الطبيعى للإنسان, اى ان الانسان هو حر بالميلاد.



وهو يكتسب هذا الحق نسبة لانعدام الموانع او القيود التي تحول دون ممارسته لحقه في الحرية.



ان موضوع الحرية يمكن ان يفهم في اطار الثبات, بالمقابل فان موضوع الإرادة الحرة, او التحرر, يمكن ان يخضع الى عوامل الثبات والحركة, الايجابية والسلبية, الفردية والجماعية, وغيرها.



ان نشوء الدولة الحديثة أدى الى ت ......





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