فايزر.. مشارك في التجارب يكشف عن الأعراض الجانبية للقاح

2020/11/13 | 02:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه الأنظار بشدة الى لقاح فايزر بعد ان أعلنت الشركة نجاحه بنسبة 90 في المئة وعلى الرغم من هذه النسب المشجعة إلا ان البعض لا يزال ينظر إلى اللقاح بعين الريبة والشك.

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