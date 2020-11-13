أحداها بـ 1.5 مليون دولار.. أبرز الابتكارات لكمامات كورونا وأغربها

2020/11/13 | 03:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع احتدام أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، باتت الكمامة شعار المرحلة، بل إنها قد ترافق البشرية لفترة ليست بالقصيرة خلال المرحلة القادمة، لا سيما مع تشديد الخبراء على ضرورة الالتزام بارتدائها واتباع قواعد الوقاية، حتى في المرحلة اللاحقة لانتشار اللقاح المضاد للوباء، ما عزز فرص تطوير أشكال وتقنيات مختلفة منها.

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