2020/11/13 | 03:58 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة ، اللاعب متين ديار المحترف بصفوف بروندبي الدنماركي ألى مقر إقامة منتخبنا الوطني للشباب في الدوحة.

وسيدخل اللاعب متين في تدريبات المنتخب مساء اليوم الجمعة، على أمل أن يكون جاهزاً لمواجهة منتخب قطر في المباراة الودية الثانية بعد غد الأحد المقبل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول اللاعب متين ديار إلى وفد منتخبنا للشباب بالدوحة 7 SKY TV.

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