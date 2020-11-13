بينهم سوزان رايس وويليام بيرنز.. أبرز المرشحين لتولي مناصب في

2020/11/13 | 04:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بتشكيل إدارة تعكس تنوع البلاد ، ومن المتوقع أن يعلن عن خياراته لبعض المناصب الرئيسية في البيت الأبيض ومجلس الوزراء في الأسابيع القليلة المقبلة.

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