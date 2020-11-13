كيف نفهم الآخر

2020/11/13 | 05:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حقيقة الأمر، فإن الاختلاف الفكري بين البشر يمكن تحويله إلى طاقة إيجابية بدلاً من سلبية إذا تأملنا في أسبابه وأدركنا أعماقه

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