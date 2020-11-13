2020/11/13 | 06:41 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد أسابيع وأشهر من الترقب والقلق الذي رافق حملة الانتخابات الرئاسية، يتطلع الأميركيون إلى العودة مجددا إلى الحياة الطبيعية وترك الحديث عن الانتخابات وراءهم.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يحصل انتقال سلس للسلطة في واشنطن؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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