رئيس الوزراء العراقي يوجه بصرف رواتب الموظفين

2020/11/13 | 07:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بصرف رواتب شهري تشرين الاول والثاني يوم الاحد المقبل....

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