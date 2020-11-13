"بعد تدمير زورقين مفخخين".. السعودية تؤكد التعامل مع حريق قرب محطة البترولية

2020/11/13 | 07:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول في وزارة الطاقة السعودية التعامل مع الحريق الذي اندلع، مساء الأربعاء، بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية بجازان، جراء تدمير زورقين مفخخين أطلقتهما مليشيات الحوثي "الإرهابية" عن بعد.

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