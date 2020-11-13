2020/11/13 | 08:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية آلاسكا، دون يونغ (87 عاما)، عن إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما كان قد سخر من الفيروس ووصفه بـ"فيروس البيرة" في وقت سابق، وفقا لما نقلت رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة نائب ولاية آلاسكا بكورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة نائب ولاية آلاسكا بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).