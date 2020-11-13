علي بابا والحزب الشيوعي.. الصراع الذي أوقف

2020/11/13 | 08:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون صينيون إن زعيم الحزب الشيوعي، شي جين بينغ، كان يقف شخصيا وراء إيقاف الاكتتاب العام لمجموعة "آنت"، مطلع الشهر الحالي، وفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

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