موجها بسرعة صرف الرواتب.. الكاظمي: سنتجاوز الازمات بتضامننا معا

2020/11/13 | 08:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بسرعة صرف رواتب الموظفين لشهري تشرين الاول وتشرين الثاني، مؤكدا ان البلاد ستتجاوز الازمة بتضامننا جميعا.

وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر اليوم (13 تشرين الثاني 2020) تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي: "وجهنا بسرعة صرف راتبي تشرين الاول وتشرين الثاني لكل موظفينا بعد اقرار البرلمان الموقر قانون تسديد العجز المالي".

واضاف ان "كادرنا الوظيفي هو جوهر الدولة وضمان سيادتها وازدهارها"، مؤكدا انه "سنتجاوز الازمات بثقتنا ببعضنا وتضامننا معا شعبا وحكومة ومجلس نواب وقوى سياسية".

واعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء امس الخميس، ان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه بصرف رواتب الموظفين لشهري تشرين الاول والثاني يوم الاحد المقبل.

وذكر المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، في بيان، أن "الكاظمي وجه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بالدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت للدوائر المالية والمحاسبين، لغرض تمكن الدوائر التابعة لهم والممولة مركزيا وذاتيا، من إنجاز قوائم صرفيات رواتب الموظفين، لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2020، وإرسالها إلى وزراة المالية يوم الأحد المقبل لطلب التمويل لغرض صرف الرواتب".

وصوت البرلمان فجر الخميس، على قانون الاقتراض، وذلك بعد إعلان اللجنة المالية النيابية، استكمال مناقشة قانون تمويل العجز المالي ورفعه لمجلس النواب للتصويت عليه.

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