السينما العراقية في كتاب

2020/11/13 | 08:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- فاطمة رحمة

تقيم نقابة الفنانين العراقيين حفل توقيع الكتاب الثاني والعشرين للناقد السينمائي مهدي عباس.

وتأتي هذه الجلسة ضمن جدول النقابة الدوري ،الذي تحتفي فيه بإصدار كتاب جديد عن الفن والسينما والثقافية، وتشهد قاعة النقابة يوم غد السبت حفل توقيع كتاب (أفلامنا العراقية 1946-2020) للناقد السينمائي مهدي عباس.

ويعد مهدي عباس صحفياً ومترجماً من اللغتين الفرنسية والانكليزية وناقداً مختصاً بشؤون السينما، وسبق أن أصدر واحداً وعشرين كتاباً في التوثيق والنقد السينمائي.

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