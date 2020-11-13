2020/11/13 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الجعفر يرد كثيرا لدى رواة السيرة ان النبي كان تاجرا.



واظن ان سيرة النبي لفقت من قبل الامويين ولاحقا العباسيين .



فمفردة تاجر الارامية، لها القصة ذاتها حيث انها انتقلت الى السومرية مثل مفردات نجار واسكاف ودجلة والفرات وأسماء المدن السومرية كلها ، والتي تمتد عميقا الى الحضارات الفراتية عبر السومرية فالاكدية وعمرها اكثر من عشرة آلاف عام، تعني مبشر ، حيث ان المبشرين بالزرادشتية كانوا يأتون تجارا ، تماما مثلما ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عن التاجر والراعي كصفات مقدسة والانزياحات المجازية - سعيد الجعفر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عن التاجر والراعي كصفات مقدسة والانزياحات المجازية - سعيد الجعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).