2020/11/13 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عقيل_الناصري 1.1- من تاريخية الانتلجنسيا العراقية : (1-8) { إن المعرفة لا تولد الأخلاق، والأفراد المثقفين، ليس بالضرورة أناساً صالحين } جان جاك روسو {كل عودة للاصول هى عودة مؤكدة للبربرية } نيتشة بعد أن استقرت اوضاع تبعية العراق للدولة العثمانية منذ عام 1638، تو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من تاريخية الانتلجنسيا العراقية : (1-8) - عقيل الناصري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من تاريخية الانتلجنسيا العراقية : (1-8) - عقيل الناصري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).