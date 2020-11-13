هزيمة ترامب -الانتخابية-، لا تعنى هزيمتهم، انهم مسيطرون! - سعيد علام

2020/11/13 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام ليست تخبطاً، ولا انتقاماً، وايضاً، ليست قرارات فردية ..



اقالة ترامب لوزير الدفاع اسبر الذى رفض نزول الجيش لقمع الاحتجاجات فى بعض الولايات الامريكية، وتعين كريستوفر ميلر مدير المركز الوطنى لمكافحة الارهاب، وزيراً للدفاع، وتعين كاش باتيل كبير مستشارى مكافحة الارهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، رئيس للاركان، انها خوات تتجه كلها فى اتجاه واحد نحو "الحرب على الارهاب"، وفقاً لمفهوم حكام عالم اليو ......





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