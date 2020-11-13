تأكيداً على مانشرته المعلومة..تغريدة لشيخ جنكي تعمق الخلافات الكردية بعد التصويت على قانون العجز المالي

2020/11/13 | 09:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/السليمانية ..

علق الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، على خطوة تشريع قانون تمويل العجز المالي من قبل مجلس النواب دون مشاركة الكتل الكردستانية.

وقال جنكي في تغريدة على تويتر إن” دغدغة المشاعر القومية لن تعالج الازمة المالية، ويجب الا نسمح بان تضع الاخطاء السابقة المتراكمة مستقبل شعبنا امام المخاطر”وأضاف أن” الاوضاع المعيشية لاية عائلة في اقليم كردسان مقدسة ويجب علينا حمايتها”

وأشار “لايجوز ان تضعنا الانفعالات على طريق اخطاء اخرى فيما تحتاج قيادة كردستان الى هدوء ومراجعة جذرية لانقاذ ما يمكن انقاذه ويجب ان يكون الحل عندنا وليس صناعة الأزمات”انتهى ١٥

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