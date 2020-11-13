شرطة ميسان: إلقاء القبض على قاتل شاب بعد متابعته من قبل فريق متخصص

2020/11/13 | 09:03 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / اعلن قائد شرطة محافظة ميسان العميد "عبد الخضر جاسم الساعدي عن" إلقاء القبض على قاتل الشاب " يوسف كريم البهادلي " في مدينة العمارة .وذكر " ان عملية القبض تمت بتدخل مباشر من قبل دوريات الفوج الاول و مفارز مركز شرطة حطين للبحث عن الاطراف المشتركة في تنفيذ جريمة قتل الشاب .



وأضاف " الساعدي " ان عملية القبض على المنفذ الثاني للجريمة والمدعو ( ح.



ب) بعد متابعته ومحاصرته في شارع المدارس وسط العمارة، مبينا، بأنه تم تدوين إفادة المتهم وإعترافاته بتنفيذ الجريمة وإحالته إلى القضاء./انتهى

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