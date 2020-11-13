أبرز المرشحين لإدارة بايدن.. تعرف عليهم

2020/11/13 | 09:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تعهد جو بايدن، الذي أعلنت وسائل إعلام أميركية فوزه في انتخابات الرئاسة، بتشكيل إدارة تعكس تنوع البلاد، ومن المتوقع أن يعلن خياراته لبعض المناصب الرئيسية في البيت الأبيض والإدارة المرتقبة، في الأسابيع القليلة المقبلة، وفقا لوكالة رويترز.

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