إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ 53 مليوناً.. تعرف على ترتيب العراق

2020/11/13 | 09:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم، حاجز الـ53 مليون حالة، ولا زالت الولايات المتحدة أكثر الدول من حيث الإصابات بما يزيد عن 10 ملايين حالة.

جاء ذلك وفق المعطيات الصادرة، عبر موقع "worldometer" المتخصص في رصد إصابات ووفيات الفيروس حول العالم.

وأشارت المعطيات إلى أن إجمالي الإصابات حول العالم بلغ 53 مليونًا وألفين و176 حالة، وحافظت الولايات المتحدة على صدارة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ10 ملايين و839 ألفًا و269 إصابة.

وفي المركز الثاني جاءت الهند بـ8 ملايين و727 ألفًا و900 إصابة، ثم البرازيل بـ5 ملايين و779 ألفًا و383، وفرنسا بمليون و898 ألفًا و710، وروسيا بمليون و858 ألفًا 568، وإسبانيا بمليون و484 ألفًا و868.

وبعد ذلك جاءت بريطانيا بمليون و290 ألفًا و195 إصابة، بعدها الأرجنتين بمليون و273 ألفًا و356، ثم كولومبيا بمليون و165 ألفًا و326، وإيطاليًا بمليون و66 ألفًا و401.

وجاء العراق في المركز الـ 19 على مستوى العالم بـ 511 ألفاً و806 إصابات.

أما إجمالي الوفيات في العالم بأسره فبلغ مليونًا و297 ألفًا و475 حالة، فيما سجل إجمالي المتعافين 36 مليونًا و922 ألفًا و181 متعافٍ.

عمار المسعودي

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