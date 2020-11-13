الكاظمي يوجه بالاسراع في صرف رواتب تشرين الاول والثاني

2020/11/13 | 09:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالاسراع في صرف رواتب الموظفين لشهري تشرين الاول والثاني.وقال الكاظمي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “وجهنا بسرعة صرف راتبي تشرين الاول وتشرين الثاني لكل موظفينا، بعد اقرار البرلمان الموقر قانون تسديد العجز المالي”.وأضاف، “كادرنا الوظيفي هو جوهر الدولة وضمان سيادتها وازدهارها، سنتجاوز …

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