أوبامينغ يرد على سخرية نجم ريال مدريد: هل لديك أطفال؟

2020/11/13 | 09:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد مهاجم نادي أرسنال الإنكليزي، النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، على الهجوم العنيف والساخر الذي تعرض له من قبل نجم خط وسط ريال مدريد، الدولي الألماني توني كروس.

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